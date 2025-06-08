Спаллетти склоняется к уходу из сборной Италии. Повлиял разгром от Норвегии
Лучано Спаллетти близок к уходу с поста тренера сборной Италии.
По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, тренер склоняется к тому, чтобы уйти в отставку.
На решение бывшего тренера «Наполи» и «Зенита» повлияло разгромное поражение от Норвегии со счетом 0:3 в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.
Ранее сообщалось, что в случае ухода Лучано главными кандидатами на пост тренера сборной Италии будут Стефано Пиоли и Клаудио Раньери.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?14143 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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