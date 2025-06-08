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Спаллетти склоняется к уходу из сборной Италии. Повлиял разгром от Норвегии

Лучано Спаллетти близок к уходу с поста тренера сборной Италии.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, тренер склоняется к тому, чтобы уйти в отставку.

На решение бывшего тренера «Наполи» и «Зенита» повлияло разгромное поражение от Норвегии со счетом 0:3 в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что в случае ухода Лучано главными кандидатами на пост тренера сборной Италии будут Стефано Пиоли и Клаудио Раньери.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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