Спаллетти склоняется к уходу из сборной Италии. Повлиял разгром от Норвегии

Лучано Спаллетти близок к уходу с поста тренера сборной Италии.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, тренер склоняется к тому, чтобы уйти в отставку.

На решение бывшего тренера «Наполи» и «Зенита» повлияло разгромное поражение от Норвегии со счетом 0:3 в 3-м туре квалификации ЧМ-2026.

Ранее сообщалось , что в случае ухода Лучано главными кандидатами на пост тренера сборной Италии будут Стефано Пиоли и Клаудио Раньери.