Спаллетти про 0:3 от Норвегии: «Нужно поговорить с президентом федерации об их намерениях и взгляде на мои решения. Если мы настолько уязвимы, то это говорит о недостатке уверенности»

Лучано Спаллетти прокомментировал крупное поражение от Норвегии.

Сборная Италии уступила норвежской команде (0:3) в матче отбора на ЧМ-2026.

«Это не то, кем мы являемся. С точки зрения отдельных футболистов мы способны на большее, но также можно заметить, что мы находимся в непростом моменте. Это тот состав, который я выбрал.

Мне нужно поговорить с президентом Гравиной (Габриэле Гравина , глава Федерации футбола Италии – Спортс’‘) об их намерениях, об их взгляде на решение, которое я принимаю.

Я выбрал этот состав, потому что считал, что в нем есть качество, но если мы настолько уязвимы, что не соблюдаем офсайдную ловушку, не преследуем соперников, то это говорит о недостатке уверенности.

Всегда есть повод для беспокойства, потому что после такой игры, конечно, приходится задавать себе вопросы и осознавать, что есть проблемы, но с ними нужно справляться, потому что другого выхода нет», – сказал главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти .