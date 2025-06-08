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Аленичев о чемпионстве «Краснодара»: «Абсолютно заслужили. За них болела вся страна – «Зенит» многим надоел, кроме питерских фанатов»

Дмитрий Аленичев оценил реакцию болельщиков на чемпионство «Краснодара».

– Вам не кажется, что чемпионство «Краснодара» – первый случай в истории, когда почти вся страна радовалась победе одной команды?

– Есть такое ощущение. «Зенит» уже надоел многим, за исключением, конечно, питерских болельщиков. Понятно, что каждый болельщик поддерживает свою команду. Но когда уже все понимали, что их команда не станет чемпионом, вся страна болела за «Краснодар», за исключением болельщиков «Зенита».

То, что сделал Галицкий – феноменальный показатель. Они абсолютно заслужили это чемпионство, – сказал бывший игрок «Спартака».

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И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКраснодар
logoЗенит
logoСпорт-Экспресс
logoДмитрий Аленичев
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Галицкий
болельщики
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