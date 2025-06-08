38-летний Глушаков проведет прощальный матч в июле: «Посмотрим, как сложится, где пройдет и как»

Денис Глушаков проведет прощальный матч летом.

«Будет прощальный матч в июле 2025 года.

Сейчас появилась новая история, посмотрим, как сложится, где пройдет и как. Есть несколько вариантов развития событий», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Последним профессиональным клубом Глушакова были «Химки », с которыми 38-летний футболист расторг контракт в феврале.

Ранее полузащитник играл за «Пари НН», «Ахмат», «Спартак », «Локомотив », армянский «Урарту». В составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.