38-летний Глушаков проведет прощальный матч в июле: «Посмотрим, как сложится, где пройдет и как»
Денис Глушаков проведет прощальный матч летом.
«Будет прощальный матч в июле 2025 года.
Сейчас появилась новая история, посмотрим, как сложится, где пройдет и как. Есть несколько вариантов развития событий», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Последним профессиональным клубом Глушакова были «Химки», с которыми 38-летний футболист расторг контракт в феврале.
Ранее полузащитник играл за «Пари НН», «Ахмат», «Спартак», «Локомотив», армянский «Урарту». В составе «Спартака» Глушаков стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ТАСС
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