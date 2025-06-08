Черчесов о совмещении: «Не делал этого и не собирался. При вас 6 лет работал в сборной и нигде не совмещал»
Станислав Черчесов высказался против совмещения тренеров в клубе и сборной.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин претендует на аналогичную должность в «Динамо».
– Есть разговоры, что Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе. Ваше мнение относительно совмещения?
– Это мнение я доказал, работая шесть лет – нигде никогда не совмещал. Я этого не делал и не собирался, и не хотел. Я при вас работал шесть лет в сборной и никогда не совмещал, – сказал бывший главный тренер сборной России.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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