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Черчесов о совмещении: «Не делал этого и не собирался. При вас 6 лет работал в сборной и нигде не совмещал»

Станислав Черчесов высказался против совмещения тренеров в клубе и сборной.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин претендует на аналогичную должность в «Динамо».

– Есть разговоры, что Валерий Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе. Ваше мнение относительно совмещения?

– Это мнение я доказал, работая шесть лет – нигде никогда не совмещал. Я этого не делал и не собирался, и не хотел. Я при вас работал шесть лет в сборной и никогда не совмещал, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoСборная России по футболу
logoСтанислав Черчесов
logoМатч ТВ
logoДинамо Москва
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