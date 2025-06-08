«Больше 50 сотрудников «Химок» не получали зарплату по полгода, им сейчас очень тяжело. Футболисты, чем могли, помогали». Терехов о банкротстве клуба

Сергей Терехов рассказал о задолженностях «Химок» перед сотрудниками клуба.

— Следите за историей с банкротством «Химок», их недопуском до РПЛ и согласованием решений о том, кто заменит их в Премьер-лиге?

— Безусловно, слежу. «Химки », как и многим другим ребятам, должны мне зарплату за определенное количество месяцев. Поэтому немножко не понимаю многих блогеров, которые, можно сказать, радуются случившемуся, говоря, что так и надо. Мол, надо было раньше отобрать у «Химок» лицензию.

Только мало кто вспоминает, сколько людей останется без денег. Ладно футболисты, 50–60 футболистов и их семьи. Но есть еще сотрудники клуба — больше 50 сотрудников «Химок» не получали зарплату по полгода. Люди в очень неприятной ситуации оказались. У сотрудников клуба не настолько большая зарплата, чтобы нормально существовать при таких задержках с выплатами. И я знаю, что им сейчас очень тяжело.

— Вам за какой срок «Химки» должны зарплату?

— С сентября мне не платили. Я ушел в «Сочи» из «Химок» в конце января. Так что за пять месяцев мне должны. Но тут даже не сроки и суммы важны. Для любого человека любая сумма ощутима — он хочет получать деньги за свой труд. Тут не в сумме дело — тут дело в отношении.

— Были случаи, когда приходилось одалживать деньги сотрудникам «Химок»?

— Это, наверное, больше внутреннее дело. Безусловно, футболисты, чем могли, помогали сотрудникам. Все люди, все понимают ситуацию. И надеялись на лучшее, что все честно заработанное в итоге вернется.

На самом деле очень печальная ситуация. Очень грустная. Жаль, что такое допускается в том числе и футбольными органами, когда проходит лицензирование. Наверное, более активно надо РФС и РПЛ участвовать во всем этом, более плотно контролировать финансовую часть у клубов.

Понятно, что от такого никто не застрахован, но получается, что можно большую часть сезона играть бесплатно и обанкротить клуб. Не знаю, что добавить. Очень грустно все с «Химками», – сказал экс-защитник «Химок», а ныне игрок «Сочи».