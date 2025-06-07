Угаров об РПЛ: «Это «сезон случайностей». Где-то «Зенит» потерял, где-то «Краснодар». Если команда чемпионская, то она должна идти как танк»
Денис Угаров заявил о «сезоне случайностей» в Мир РПЛ.
«Краснодар» стал чемпионом России, набрав 67 очков в турнирной таблице. «Зенит» финишировал вторым с 66 баллами.
«Я считаю, что этот сезон можно назвать «сезон случайностей». Где-то «Зенит» потерял, где-то «Краснодар». Поэтому такие моменты вызывают вопросы.
Если команда чемпионская, то она должна идти как танк, чтобы все время быть впереди», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Угаров.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Vprognoze
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