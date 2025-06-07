Угаров об РПЛ: «Это «сезон случайностей». Где-то «Зенит» потерял, где-то «Краснодар». Если команда чемпионская, то она должна идти как танк»

Денис Угаров заявил о «сезоне случайностей» в Мир РПЛ.

«Краснодар » стал чемпионом России, набрав 67 очков в турнирной таблице. «Зенит» финишировал вторым с 66 баллами.

«Я считаю, что этот сезон можно назвать «сезон случайностей». Где-то «Зенит» потерял, где-то «Краснодар». Поэтому такие моменты вызывают вопросы.

Если команда чемпионская, то она должна идти как танк, чтобы все время быть впереди», – сказал бывший полузащитник «Зенита » Угаров .