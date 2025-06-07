Гендиректор «МЮ» Беррада: «Сезон АПЛ не соответствовал нашим стандартам, ожидаем улучшений в следующем. Реконструкция базы идет по графику, стадион на 100 000 мест станет катализатором роста»

Гендиректор «МЮ» рассказал о спортивных и иных целях клуба.

«Мы гордимся выходом в финал Лиги Европы, но в итоге разочарованы вторым местом. Мы провели сложный сезон в Премьер-лиге, который не соответствовал нашим стандартам, и у нас есть четкие ожидания по улучшению в следующем сезоне.

Мы довольны выступлением нашей женской команды: третье место в чемпионате позволило нам квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА, а также вновь выйти в финал Кубка Англии. После этого мы также дошли до финала дебютного турнира World Sevens Series. Мы продлили контракт с главным тренером Марком Скиннером, что отражает отличную работу, которую он проделал с командой в этом сезоне.

Мы остаемся сосредоточенными на инфраструктуре: реконструкция нашей тренировочной базы в Каррингтоне продолжается и идет по графику. Это будет сердце клуба, обеспечивающее условия мирового уровня для всех наших команд и персонала. Мы также объявили о стремлении построить новый стадион на 100 000 мест, который станет центром возрождения района Олд Траффорд и катализатором роста и инвестиций в местное сообщество.

Мы продолжаем работать со всеми заинтересованными сторонами, включая правительство, чтобы поддержать их стратегию развития», – сказал генеральный директор клуба Омар Беррада.