«Ростов» не назначает Федотова. У Альбы действующий контракт, он останется главным тренером после выхода команды из отпуска (Сергей Егоров)

Владимир Федотов на данный момент не близок к назначению в «Ростов».

Ранее «ВсеПроСпорт» сообщил, 58-летний тренер ведет переговоры с «Ростовом », этот клуб – главный вариант для него на данный момент.

Один из источников считает, что стороны практически договорились. Многое зависит от семьи Федотова и того, как она воспримет этот вариант.

«Не практически и не договорился.

У Альбы действующий контракт, в 20-х числах команда выходит из отпуска с Джонни как главным тренером», – написал журналист Сергей Егоров в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин покинул «Ростов» перед весенней частью Мир РПЛ . Под руководством Джонатана Альбы клуб вышел в суперфинал Фонбет Кубка России, где уступил ЦСКА по пенальти.