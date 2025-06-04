«Ростов» не назначает Федотова. У Альбы действующий контракт, он останется главным тренером после выхода команды из отпуска (Сергей Егоров)
Владимир Федотов на данный момент не близок к назначению в «Ростов».
Ранее «ВсеПроСпорт» сообщил, 58-летний тренер ведет переговоры с «Ростовом», этот клуб – главный вариант для него на данный момент.
Один из источников считает, что стороны практически договорились. Многое зависит от семьи Федотова и того, как она воспримет этот вариант.
«Не практически и не договорился.
У Альбы действующий контракт, в 20-х числах команда выходит из отпуска с Джонни как главным тренером», – написал журналист Сергей Егоров в телеграм-канале «Футбольный Биги».
Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин покинул «Ростов» перед весенней частью Мир РПЛ. Под руководством Джонатана Альбы клуб вышел в суперфинал Фонбет Кубка России, где уступил ЦСКА по пенальти.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Футбольный Биги»
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