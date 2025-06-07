Титов о Бабиче: «Для «Спартака» знаковая фигура, я поддерживаю его переподписание. Постоянно на высоком уровне играть невозможно»
Егор Титов назвал Срджана Бабича знаковой фигурой для «Спартака».
Ранее красно-белые и 29-летний серб продлили контракт до 2027 года.
– «Спартак» продлил контракт с Бабичем. Как вы считаете, с ним команда может бороться за титул? Хватит ли его уровня?
– Это знаковая фигура в сегодняшнем «Спартаке». Может быть, он не так ярко смотрится, как это было, когда он только пришел, но играть постоянно на высоком уровне невозможно. Я поддерживаю то, что его переподписали, – сказал экс-капитан «Спартака».
Бабич выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В минувшем сезоне 29-летний защитник отметился 2 голами и результативной передачей в 26 матчах Мир РПЛ.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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