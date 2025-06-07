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Титов о расширении РПЛ: «Я только за, тем более у нас великолепные стадионы. Нет еврокубков и топовых игр сборной»

Егор Титов выступает за расширение Мир РПЛ.

– Вновь заговорили о расширении РПЛ, что это вопрос будет выдвигаться на исполкоме. Вы, будучи футболистом, играли и при 18 командах, и при 16. Есть ли разница? Тогда с еврокубками было тяжело больше матчей проводить или не это было не столь важно, как при 16 командах?

– Для футболиста главное играть. Да, тренировки это важный фактор. Но, конечно, нам лучше играть, потому что никто не хочет бегать. А учитывая, что «Спартак» играл регулярно в еврокубках, мы набирали форму через матчи, осенью выходили на пик, и Романцев нас готовил именно к еврокубковой осени.

Мне чем больше, тем лучше. У меня даже был, по-моему, рекорд – около 60 матчей, но это и еврокубки, и сборная. Тяжело, конечно, но учитывая, что у нас сегодня нет еврокубков и топовых игр сборной, думаю, что этот вопрос надо рассмотреть, я только за. Тем более, у нас великолепные стадионы в России, – сказал экс-капитан «Спартака». 

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
logoЕгор Титов
logoСпартак
logoОлег Романцев
logoпремьер-лига Россия
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