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Лам о Виртце в «Ливерпуле»: «Ему придется справляться с гораздо большим давлением. Я бы хотел видеть Флориана в «Баварии», но его нелегко интегрировать в команду с Мусиалой»

Филипп Лам оценил перспективы Флориана Виртца в случае трансфера в «Ливерпуль».

«Виртцу придется научиться справляться с давлением, которое будет гораздо сильнее в «Ливерпуле», предложившем до 130 млн евро в общей сумме за его подписание, чем когда-либо в «Байере». Смотрите, это уже началось с критики его выступления за сборную против Португалии в среду. Он даже еще не подписал контракт!

Конечно, я бы хотел видеть Виртца в футболке «Баварии», но я могу понять его переход в другое место. Во-первых, Арне Слот хочет развивать его позицию, а не просто заполнять ее. Во-вторых, нелегко интегрировать Виртца в одну команду с Мусиалой. Оба хотят занимать середину поля. Оба хотят мяч и нуждаются в пространстве.

Два номера 10 – это действительно сложно. Тем более, что ни один из них не достаточно силен физически в защите, чтобы быть полезным на флангах. Их место в центре, за линией атаки. Кто получает свободу? Кто подчиняется? Два гения вне четкой структуры вызовут хаос.

Конечно, в национальной сборной все по-другому. Там вы играете с тем, что может предложить страна. Виртц, Мусиала и Кай Хавертц – три лучших немецких футболиста. Даже если их нелегко объединить, они должны играть вместе. Все должно быть сосредоточено на них, возможно, с гибкой тройкой защитников и тремя атакующими полузащитниками: Хавертц как ложная девятка, Мусиала отчасти слева, Виртц отчасти справа», – написал бывший защитник «Баварии» и сборной Германии. 

Филипп Лам: «Мусиала как котенок с клубком шерсти. Месси рано понял, что иногда не стоит бежать, а Джамал часто берет на себя слишком много. Виртц более прямолинеен и собран»

«Байер» отклонил 2-е предложение «Ливерпуля» по Виртцу – 130 млн евро. Немцы просят 150 млн (Кристиан Фальк)

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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