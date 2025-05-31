Слот предложил Виртцу роль «десятки» в «Ливерпуле», в «Баварии» ее пришлось бы делить с Мусиалой. Разговоры с тренерами повлияли на выбор Флориана (Кристиан Фальк)

Флориан Виртц выбрал «Ливерпуль» из-за роли в команде.

Ранее стало известно, что полузащитник «Байера » выразил готовность присоединиться к английскому клубу. Стороны ведут переговоры о трансфере.

«Решающим фактором в решении Флориана Виртца стало то, что Арне Слот предложил ему роль «десятки» в «Ливерпуле ».

В «Баварии» ему пришлось бы делить ее с Джамалом Мусиалой. Переговоры с тренерами стали решающим моментом», – сказал журналист Кристиан Фальк.

«Ливерпуль» дает 135 млн за Виртца! Уже третья сумма в истории, но «Байер» хочет больше