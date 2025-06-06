Филипп Лам: «Мусиала как котенок с клубком шерсти. Месси рано понял, что иногда не стоит бежать, а Джамал часто берет на себя слишком много. Виртц более прямолинеен и собран»

Филипп Лам сравнил Джамала Мусиалу и Флориана Виртца.

«Германия может быть счастлива, что у нее есть Флориан Виртц и Джамал Мусиала. Это два великолепных футболиста, которые вселяют огромные надежды на будущее – как для своих клубов, так и для национальной сборной.

Но самое удивительное в них то, что они словно рождены с огромным талантом и предназначены для футбола – это видно по их игре. Оба постоянно требуют мяч и готовы в любой момент пойти в обводку один на один.

У Виртца невероятное первое касание, и он с необычайной легкостью меняет скорость. Мусиала практически неразлучен с мячом. Он может обыграть соперника с места. Даже в самой насыщенной обороне он находит бреши.

Во многих странах нет и одного плеймейкера такого уровня. У Германии их два. Они – художники на поле. Смелые, креативные, инстинктивные. Но что особенно мне в них нравится – Виртц и Мусиала играют на команду. Они взаимодействуют со всеми партнерами по команде, много работают без мяча, помогают в обороне. Это их общее качество.

И все же они во многом различаются. Мусиала более игрив. Он словно котенок с клубком шерсти. Он больше варьирует свои позиции – то появляется слева, то справа, опускается в глубину, а потом тремя быстрыми касаниями проникает в штрафную. Он играет захватывающе, хоть и не всегда с четкой целью.

Виртц, напротив, не просто хочет участвовать в атакующей игре – он хочет быть ее решающим элементом. Он более прямолинеен и собран. Он ждет, выжидает момент и способен изменить темп игры одним касанием или пасом. В любом случае, сейчас для обоих наступает этап взросления. Для Мусиалы – с новым контрактом в «Баварии». Для Вирца, по всей видимости, в Англии. Им предстоит взять на себя ответственность и научиться управлять игрой, не теряя своей спонтанности.

Им также нужно проявлять себя в сложных матчах, против самых сильных соперников. В таких играх не всегда получается блистать индивидуально. Главное там – выстоять, проявить настойчивость. Это тот момент, когда индивидуального мастерства уже недостаточно. Тогда на первый план выходят надежность, характер, зрелость и стабильность.

Как же этим игрокам развиваться дальше? «Баварии» нужно четко определить роль Мусиалы. Не универсал, способный играть везде, а дирижер в финальной трети поля. Его дриблинг должен применяться там, где обыгрыш защитника действительно меняет ход игры.

Лионель Месси рано понял, что иногда не стоит бежать, а нужно дождаться идеального момента для удара. Мусиала часто хочет сделать слишком многое сразу. На мой взгляд, Виртц лучше чувствует момент и позволяет ситуации развиваться. Однако ему нужно стать более выносливым в физическом плане, – написал бывший защитник «Баварии» и сборной Германии.