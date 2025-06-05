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Конате о «Золотом мяче»: «Могу лишь пожелать Дембеле выиграть – он прошел долгий путь. Болел за «ПСЖ», зная, что победа в ЛЧ приблизит Усмана к награде»

Ибраима Конате пожелал Усману Дембеле выиграть «Золотой мяч».

«ПСЖ» впервые выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Интер» со счетом 5:0.

«Люди не кричали, когда «ПСЖ» забивал. Откровенно говоря, я не могу сказать, кто за кого болел. Ладно, про некоторых игроков я знаю! Но наши соотечественники были в каждой из команд, так что мы просто хотели посмотреть отличный матч и насладиться моментом всей командой.

Честно говоря, было трудно выбрать. Конечно, я из Парижа, и вся моя семья болеет за «ПСЖ». В этом нет ничего нового, все это знают. В то же время я занимался в одной академии с Маркусом Тюрамом, играл с Бенжаменом Паваром за сборную Франции. Маркуса я знаю с 15 лет. Я хотел, чтобы он был счастлив.

Я просто подумал: «Пусть победит сильнейшая команда». Но я признаю, что больше поддерживал «ПСЖ», потому что Усман [Дембеле] – мой хороший друг, и с учетом того, какой сезон он проводит, мы знали, что победа в Лиге чемпионов приблизит его к «Золотому мячу».

На него обрушилось столько критики, у него было множество травм, и он прошел столь долгий путь, и возможность выиграть этот индивидуальный трофей – это все, что я могу ему пожелать», – сказал защитник «Ливерпуля» и сборной Франции.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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