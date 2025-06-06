CAS освободил «Краснодар» от выплаты 500 тысяч евро Бутхейму. Суд не поддержал решение ФИФА о взыскании половины суммы подъемных форварда

CAS освободил «Краснодар» от выплаты 500 тысяч евро Эрику Бутхейму.

«Быки» купили норвежского нападающего у «Буде-Глимт» за 6 миллионов евро в декабре 2021 года.

В мае 2022-го футболист расторг контракт в одностороннем порядке, так и не сыграв за клуб. Тогда же футболист обвинил «Краснодар» в невыплате 1 млн евро в качестве подъемных.

В результате разбирательства ФИФА обязала российский клуб выплатить игроку половину этой суммы – 500 тысяч евро.

Сегодня стало известно, что CAS частично удовлетворил апелляцию «Краснодара » против решения ФИФА. Взыскание с клуба 500 тысяч евро в пользу футболиста, ныне выступающего за «Мальме», отменено.

«Краснодар» не выплатил Бутхейму 1 млн евро подъемных в марте 2022-го – из-за этого контракт расторгли. ФИФА встала на сторону игрока – теперь клуб должен 500 тысяч евро