«Краснодар» не выплатил Бутхейму 1 млн евро подъемных в марте 2022-го – из-за этого контракт расторгли. ФИФА встала на сторону игрока – теперь клуб должен 500 тысяч евро

Стал известен предмет спора между «Краснодаром» и .

Вчера появилась информация о том, что нападающий, сейчас выступающий за «Салернитану», выиграл суд у «Краснодара». обязала российский клуб выплатить игроку 500 тысяч евро.

Как пишет «РБ Спорт», спор между Бутхеймом и «Краснодаром» возник в связи с невыплатой подъемных в размере 1 млн евро.

В решении Палаты по разрешению споров ФИФА обозначена дата – 11 марта. Вероятно, это срок выплаты подъемных. За неделю до этой даты Бутхейм уехал из России, приостановив контракт.

Через два месяца агент игрока занялся расторжением контракта с «Краснодаром». В мае это произошло – именно по причине невыплаты подъемных.

Сторона футболиста требовала выплатить ему зарплату до конца срока контракта, а «Краснодар» хотел, чтобы норвежца дисквалифицировали.

В итоге ФИФА признала правоту футболиста, присудив выплатить половину суммы подъемных.

Бутхейм, перешедший в «Краснодар» в декабре 2021-го за 8 млн евро, не провел за клуб ни одного матча.