«Краснодар» не выплатил Бутхейму 1 млн евро подъемных в марте 2022-го – из-за этого контракт расторгли. ФИФА встала на сторону игрока – теперь клуб должен 500 тысяч евро

Теги премьер-лига Россия серия А Италия ФИФА Салернитана Краснодар Эрик Бутхейм деньги Футбол

Стал известен предмет спора между «Краснодаром» и Эриком Бутхеймом.

Вчера появилась информация о том, что нападающий, сейчас выступающий за «Салернитану», выиграл суд у «Краснодара». ФИФА обязала российский клуб выплатить игроку 500 тысяч евро.

Как пишет «РБ Спорт», спор между Бутхеймом и «Краснодаром» возник в связи с невыплатой подъемных в размере 1 млн евро.

В решении Палаты по разрешению споров ФИФА обозначена дата – 11 марта. Вероятно, это срок выплаты подъемных. За неделю до этой даты Бутхейм уехал из России, приостановив контракт.

Через два месяца агент игрока занялся расторжением контракта с «Краснодаром». В мае это произошло – именно по причине невыплаты подъемных.

Сторона футболиста требовала выплатить ему зарплату до конца срока контракта, а «Краснодар» хотел, чтобы норвежца дисквалифицировали.

В итоге ФИФА признала правоту футболиста, присудив выплатить половину суммы подъемных.

Бутхейм, перешедший в «Краснодар» в декабре 2021-го за 8 млн евро, не провел за клуб ни одного матча.

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41 комментарий

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tyuiop tyuiop
Ответ ostap&mio&dio
Приостановил контракт, свалил, но хотел всю зарплату и подъемные... Мда
спасибо деду за это
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tyuiop tyuiop
Ответ master_of_dzen
Этот футболистик рвач, в Салернитане ноль полнейший, каждый раз с его выходом на поле -1 игрок. Его уровень это походу вторая лига, либо донная лига Норвегии. И походу он сам понимает свой уровень, отсюда и желание взять все и сразу.
чё ж тогда за него 8 лямов отдали?
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tyuiop tyuiop
Ответ Aleksey Yashin
"Вероятно, это срок выплаты подъемных. За неделю до этой даты Бутхейм уехал из России, приостановив контракт" ---------------- Человек уехал из России, но хотел получить подъемные для обустройства в России? Может еще бонус за лояльность стоит с Краснодара потребовать?
ну например Неймар требовал чем этот хуже?
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Александр Жердин
Ответ <~Inter~>
У ФИФА достаточно рычагов давления. Они легко могут перестать регистрировать трансферы с участием Краснодара, а это означает что ни один клуб не сможет вести с ними дела
ФИФА сама положила на контракты, разрешив игрокам не выполнять их. Это как у Винокура: "здесь играем, здесь не играем, здесь селёдку заворачивали. Какие могут быть претензии по контакту к Краснодару, если ФИФА его приостановила? Будет возобновлён контракт, игрок станет выполнять свои обязательства, тогда будет разговор о деньгах. А то её богу, смешно : Заплатите мне деньги за то что я послал вас подальше?
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#SharkTeam
Ответ Leviathan
ну если честно не слежу за салернитаной и не знаю как он там играет. но на сборах с Краснодаром очень хорошо себя проявил и не сказал бы, что он ноль полнейший. возможно всё-таки дело в стиле команды.
так официальных игр за быков у него нет?
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Michael Boldyrev
Ответ </c/>
вчера думал что европейцы ведут себя не хорошо, а сегодня оказывается Краснодар сам спровоцировал это...
Чисто по диагонали читаю и могу ошибаться, но выглядит для меня ситуация так:
Они же ПРИОСТАНАВЛИВАЛИ контракты. Платежи - это часть контрактов, платежи приостановили. В чем проблема?
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Michael Boldyrev
Стоп, они же приостанавливали контракты. Платежи - это часть контрактов, платежи приостановили. В чем проблема?
3 марта контракт приостановили, а выплатить должны были 11 марта.
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Why always me?!
С одной стороны Краснодар не выплатил условленные подъёмные игроку, с другой - футболист сам ушёл из клуба раньше крайней даты выплаты подъемных. Без полных данных по контракту не понятно кто виноват.
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Аквамэн
Ответ </c/>
вчера думал что европейцы ведут себя не хорошо, а сегодня оказывается Краснодар сам спровоцировал это...
Так прочитайте ещё раз текст и подумайте снова, футболист приостановил контракт, уехал и стал требовать 1 млн подъемных. Даже по логике обывателя это смотрится нагло. Краснодар вообще причем? И так 8 млн отдали за него. А то что ФИФА занимается политикой и своими нелепыми решениями подрывает доверие к системе, вот это раздражает. Решение полностью политическое, считаю. Клуб платит деньги за игрока, а его мало того бесплатно уводят, так он ещё и суды выигрывает потом, полный беспредел
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Российский пользователь
Это уже было, повтор завис!
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<~Inter~>
Ответ Александр Жердин
Интересно, а какие рычаги давления в данном случае на Краснодар? По уху, не получит он этих денег!
У ФИФА достаточно рычагов давления. Они легко могут перестать регистрировать трансферы с участием Краснодара, а это означает что ни один клуб не сможет вести с ними дела
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</c/>
вчера думал что европейцы ведут себя не хорошо, а сегодня оказывается Краснодар сам спровоцировал это...
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Leviathan
Ответ master_of_dzen
Этот футболистик рвач, в Салернитане ноль полнейший, каждый раз с его выходом на поле -1 игрок. Его уровень это походу вторая лига, либо донная лига Норвегии. И походу он сам понимает свой уровень, отсюда и желание взять все и сразу.
ну если честно не слежу за салернитаной и не знаю как он там играет. но на сборах с Краснодаром очень хорошо себя проявил и не сказал бы, что он ноль полнейший. возможно всё-таки дело в стиле команды.
+2
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TiNO
Карма этого дурачка накажет
+2
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Serge Vendino
Ответ Vatikan
Ну если так, то да. Я просто понял так, что ему подъемные должны были 1млн. А не заплатили. А теперь заплатят, но "всего" 500т.
Ну правильно, но за что платить, если он ни матча за Краснодар не сыграл
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Ярик01
Ответ Александр Жердин
Интересно, а какие рычаги давления в данном случае на Краснодар? По уху, не получит он этих денег!
Вся контрактная система проходит через РФС и ФИФА.
Если РФС не нагнёт Краснодар сама, то могут банально не получить трансферный сертификат, ни на кого из футболистов.
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Константин Эсперов
Я понимаю сторону УЕФА . Игрок пришел в клуб в том числе за подъемные . Как бы он перейдя в клуб уже должен был получить эти деньги. Итог : Краснодар больше не будет никогда платить подъемные легионерам .
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-2
+3
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Усатый КозлоБык ©
Бутхейм днищем оказался во всех планах 😂😂😂
+6
-3
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Hong Kil
А неплохая команда юристов у Краснодара. Не иначе все с армянскими фамилиями и купленным дипломом.
+3
-4
-1
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Денис Май
Эрик оказался чистой Эрианной .За него 8 лямов в урну улетело а эта прости.....ка )) еще бабок хочет
+8
-3
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Valex182
Ответ Александр Жердин
Интересно, а какие рычаги давления в данном случае на Краснодар? По уху, не получит он этих денег!
Кто-то писал, что возможно после разбана могут запретить регистрировать новых игроков
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Виталий Быканов
Если клуб пойдет на это, это будет унижение
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Valex182
Ответ Кеша
Каждый хочет у России чего-нибудь отжать. Вот вам и демократия и справедливость в одном флаконе. Вот и Краснодар накрячили ни за что на 500 тысяч . Чувак ни одного матча не сыграл , а 500 тысяч как с куста получит .
Ну пока что еще не получил. Но надеюсь и не получит, а скатается на несколько веселых букв
+11
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Виталий Быканов
Н@@р послать и все , а не 500к
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Vatikan
Ответ Serge Vendino
Все российские клубы проиграли. В данном случае Краснодар просто так отдал 8 млн и сейчас ещё 500 тысяч должен
Ну если так, то да. Я просто понял так, что ему подъемные должны были 1млн. А не заплатили. А теперь заплатят, но "всего" 500т.
0
0
0
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