«Краснодар» не выплатил Бутхейму 1 млн евро подъемных в марте 2022-го – из-за этого контракт расторгли. ФИФА встала на сторону игрока – теперь клуб должен 500 тысяч евро
Стал известен предмет спора между «Краснодаром» и Эриком Бутхеймом.
Вчера появилась информация о том, что нападающий, сейчас выступающий за «Салернитану», выиграл суд у «Краснодара». ФИФА обязала российский клуб выплатить игроку 500 тысяч евро.
Как пишет «РБ Спорт», спор между Бутхеймом и «Краснодаром» возник в связи с невыплатой подъемных в размере 1 млн евро.
В решении Палаты по разрешению споров ФИФА обозначена дата – 11 марта. Вероятно, это срок выплаты подъемных. За неделю до этой даты Бутхейм уехал из России, приостановив контракт.
Через два месяца агент игрока занялся расторжением контракта с «Краснодаром». В мае это произошло – именно по причине невыплаты подъемных.
Сторона футболиста требовала выплатить ему зарплату до конца срока контракта, а «Краснодар» хотел, чтобы норвежца дисквалифицировали.
В итоге ФИФА признала правоту футболиста, присудив выплатить половину суммы подъемных.
Бутхейм, перешедший в «Краснодар» в декабре 2021-го за 8 млн евро, не провел за клуб ни одного матча.
Они же ПРИОСТАНАВЛИВАЛИ контракты. Платежи - это часть контрактов, платежи приостановили. В чем проблема?
3 марта контракт приостановили, а выплатить должны были 11 марта.
Если РФС не нагнёт Краснодар сама, то могут банально не получить трансферный сертификат, ни на кого из футболистов.