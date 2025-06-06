«Манчестер Юнайтед» предложил больше 60 млн фунтов за Мбемо. Клуб хочет быстро оформить сделку (ESPN)
«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по покупке Бриана Мбемо.
«Брентфорд» прежде отклонил первое предложение манкунианцев в размере 45 миллионов фунтов плюс 10 миллионов в качестве бонусов.
По данным ESPN, второе предложение «Манчестер Юнайтед» составляет больше 60 миллионов фунтов. Клуб пытается быстро закрыть сделку.
В прошлом сезоне Бриан Мбемо забил 20 голов и сделал 7 передач в 38 матчах АПЛ.
Манкунианцы ранее за 62,5 млн фунтов приобрели Матеуса Кунью у «Вулверхэмптона».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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