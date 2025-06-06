«Манчестер Юнайтед» предложил больше 60 млн фунтов за Мбемо. Клуб хочет быстро оформить сделку (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» улучшил предложение по покупке Бриана Мбемо.

«Брентфорд » прежде отклонил первое предложение манкунианцев в размере 45 миллионов фунтов плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

По данным ESPN, второе предложение «Манчестер Юнайтед » составляет больше 60 миллионов фунтов. Клуб пытается быстро закрыть сделку.

В прошлом сезоне Бриан Мбемо забил 20 голов и сделал 7 передач в 38 матчах АПЛ .

Манкунианцы ранее за 62,5 млн фунтов приобрели Матеуса Кунью у «Вулверхэмптона».