«МЮ» улучшит предложение по Мбемо. «Брентфорд» не продал вингера за 45+10 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» все еще хочет подписать Бриана Мбемо.

«Брентфорд » прежде отклонил первое предложение манкунианцев в размере 45 миллионов фунтов плюс 10 миллионов в качестве бонусов.

После этого стороны продолжили переговоры.

«Манчестер Юнайтед » собирается сделать второе улучшенное предложение по покупке 25-летнего правого вингера.

В прошлом сезоне Бриан Мбемо забил 20 голов и сделал 7 передач в 38 матчах АПЛ .