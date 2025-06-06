«МЮ» улучшит предложение по Мбемо. «Брентфорд» не продал вингера за 45+10 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» все еще хочет подписать Бриана Мбемо.
«Брентфорд» прежде отклонил первое предложение манкунианцев в размере 45 миллионов фунтов плюс 10 миллионов в качестве бонусов.
После этого стороны продолжили переговоры.
«Манчестер Юнайтед» собирается сделать второе улучшенное предложение по покупке 25-летнего правого вингера.
В прошлом сезоне Бриан Мбемо забил 20 голов и сделал 7 передач в 38 матчах АПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Бена Джейкобса
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