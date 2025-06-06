У болельщика «ПСЖ» украли инвалидную коляску стоимостью 4800 евро во время финала ЛЧ

У болельщика «ПСЖ» украли инвалидную коляску во время финала ЛЧ.

Матис, парижский болельщик с инвалидностью, приехал в Мюнхен, чтобы поддержать «ПСЖ » в финале Лиги чемпионов, в котором французский клуб разгромил «Интер » со счетом 5:0.

Как передает RMC Sport со ссылкой на Ici Paris Ile-de-France, во время матча у него похитили его инвалидную коляску. Как и обычно, Матис оставил ее на специальной платформе, предназначенной для этого.

«Это такие небольшие «парковки» для пяти-шести колясок. Мы поступили как всегда: припарковали коляску Матиса в отведенном месте, затем перенесли его вниз, как делаем на каждом матче, чтобы посадить его в первом ряду с нами», – рассказал Готье, один из друзей Матиса, в эфире Ici Paris Ile-de-France.

После окончания матча друзья Матиса обнаружили, что коляска исчезла. Причем всего за 15 минут до финального свистка она еще была на месте – Готье тогда выходил, чтобы попить воды.

Друзья были вынуждены попросить помощи у медиков на стадионе, чтобы вернуть Матиса к машине.

«Они положили Матиса на носилки, отвезли нас на скорой к парковке, где я оставил машину, и мы смогли усадить его в автомобиль и уехать в Париж», – сказал Готье.

Стоимость коляски которой составляет 4800 евро. По возвращении в Париж Матис подал заявление в полицию.