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Аль-Хелайфи осудил беспорядки после победы «ПСЖ» в ЛЧ: «Это не спорт. Прошу сохранять спокойствие, мы хотим безопасности»

Нассер Аль-Хелайфи осудил беспорядки во Франции после финала ЛЧ.

В субботу «ПСЖ» крупно обыграл «Интер» (5:0) в финале Лиги чемпионов и впервые выиграл турнир.

Во время и после матча в Париже и других городах Франции прошли массовые беспорядки. По всей стране пострадали 192 человека, 559 человек были задержаны, произошло 692 пожара – в 264 случаях пострадали транспортные средства. Два человека погибли: женщину на скутере сбила машина, 17-летнего подростка ударили ножом в грудь рядом с фан-зоной.

«Прошу людей сохранять спокойствие, мы хотим безопасности. Я слышал, что есть погибшие. Это не спорт.

Это великолепный момент, и нам не нужны несчастные случаи», – сказал президент «ПСЖ».

Беспорядки во Франции после ЛЧ: больше 500 задержаний, поджоги, есть погибшие

Я задыхался от газа в Париже среди отморозков. Это не праздник, было страшно

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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