«Аталанта» склоняется к назначению Юрича. Клуб намерен сохранить стиль Гасперини

«Аталанта» склоняется к назначению Ивана Юрича на пост главного тренера.

Сегодня в клубе будет принято окончательное решение по поводу нового тренера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В последние часы в «Аталанте» решили, что Юрич – более предпочтительный кандидат, чем Тиаго Мотта .

Клуб выразил желание сохранить стиль бывшего тренера Джан Пьеро Гасперини , в связи с чем хорватский тренер стал фаворитом на должность.

Последним местом работы Юрича , ранее уже тренировавшего в Италии, был «Саутгемптон», который он покинул в апреле.