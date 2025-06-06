«Аталанта» склоняется к назначению Юрича. Клуб намерен сохранить стиль Гасперини
«Аталанта» склоняется к назначению Ивана Юрича на пост главного тренера.
Сегодня в клубе будет принято окончательное решение по поводу нового тренера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
В последние часы в «Аталанте» решили, что Юрич – более предпочтительный кандидат, чем Тиаго Мотта.
Клуб выразил желание сохранить стиль бывшего тренера Джан Пьеро Гасперини, в связи с чем хорватский тренер стал фаворитом на должность.
Последним местом работы Юрича, ранее уже тренировавшего в Италии, был «Саутгемптон», который он покинул в апреле.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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