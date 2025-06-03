«Аталанта» рассматривает Мотту, Палладино и Юрича в качестве замены Гасперини (Джанлука Ди Марцио)

«Аталанта» рассматривает Тиаго Мотту кандидатом на пост главного тренера.

Ранее Джан Пьеро Гасперини объявил об уходе с поста главного тренера клуба из Бергамо после 9 лет работы.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Аталанта » активно продолжает поиски нового главного тренера. Идея проста: продолжить путь, заложенный Гасперини, под руководством специалиста, который будет развивать те же игровые принципы и философию.

Уже состоялись первые контакты с Тиаго Моттой , а в ближайшие дни представители «Аталанты» планируют встретиться с Раффаэле Палладино и Иваном Юричем .

В шорт-лист из пяти кандидатов также входят Игор Тудор и Патрик Виейра , однако их кандидатуры рассматриваются как более сложные из-за действующих контрактов с «Ювентусом » и «Дженоа» соответственно.