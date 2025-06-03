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«Аталанта» рассматривает Мотту, Палладино и Юрича в качестве замены Гасперини (Джанлука Ди Марцио)

«Аталанта» рассматривает Тиаго Мотту кандидатом на пост главного тренера.

Ранее Джан Пьеро Гасперини объявил об уходе с поста главного тренера клуба из Бергамо после 9 лет работы. 

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Аталанта» активно продолжает поиски нового главного тренера. Идея проста: продолжить путь, заложенный Гасперини, под руководством специалиста, который будет развивать те же игровые принципы и философию. 

Уже состоялись первые контакты с Тиаго Моттой, а в ближайшие дни представители «Аталанты» планируют встретиться с Раффаэле Палладино и Иваном Юричем.

В шорт-лист из пяти кандидатов также входят Игор Тудор и Патрик Виейра, однако их кандидатуры рассматриваются как более сложные из-за действующих контрактов с «Ювентусом» и «Дженоа» соответственно.

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoсерия А Италия
logoТиаго Мотта
logoИван Юрич
logoРаффаэле Палладино
возможные трансферы
logoАталанта
logoПатрик Виейра
logoЮвентус
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