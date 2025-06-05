  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Владислав Радимов: «Пять баллов Левникову за сезон! Если наши арбитры хотят судить нормально, вот вам отличный пример. И тогда вы будете выглядеть гораздо симпатичнее»
9

Владислав Радимов: «Пять баллов Левникову за сезон! Если наши арбитры хотят судить нормально, вот вам отличный пример. И тогда вы будете выглядеть гораздо симпатичнее»

Владислав Радимов поставил судье Кириллу Левникову 5 баллов за сезон.

«Пять баллов Левникову за сезон! У меня такое ощущение, что когда Мажич организует собрание судейского корпуса, Левников находится где-то в другом месте – на дискотеке, в другой стране, или с берушами туда приходит. Потому что невозможно, чтобы Левников судил по одним правилам, а большинство судей – по другим.

Это очень здорово, что он никого не слушает. Так что, если наши судьи хотят судить нормально, вот смотрите на Левникова, это вам отличный пример.

И тогда вы будете выглядеть гораздо симпатичнее. Просто должны быть яйца у судьи, и он должен судить то, что видит. Потому что, когда судьи судят только с помощью ВАР, тогда за что вы деньги получаете? Идите в другую профессию!» – сказал бывший полузащитник «Зенита». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoВладислав Радимов
Милорад Мажич
logoпремьер-лига Россия
logoКирилл Левников
logoсудьи
ЭСК РФС
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Радимов о Гончаренко: «Категорически против, чтобы он вообще появлялся в РПЛ. Матч с «Сочи» – черная страница в истории Нижнего Новгорода»
225 июня, 16:04
Радимов о невыдаче лицензии «Химкам»: «Туда им и дорога. Это просто порнография нашего футбола, лучше включить немецкий канал. Какое-то шапито, куча долгов»
515 июня, 14:46
Радимов о сезоне Соболева: «По системе Бубнова? Двойка, конечно. Говорит, что приходит за титулами – их нет. Забивать начал только в концовке, голевых тоже мало»
115 июня, 14:06
Главные новости
«Динамо» может продать Карраскаля «Фламенго» за 12+2 млн евро, если бонусы будут легкодостижимыми (GOAL Brasil)
349 минут назад
Соболенко проиграла Гауфф в финале, Дасу допросили в Эстонии из-за слов про Россию, Николич договорился с АЕК, Рибери подколол Роналду и другие новости
1сегодня, 04:10
Ташуев за 18 клубов в РПЛ: «Россия — огромная страна, количество кубковых матчей увеличивается. Случай с «Химками» – единичный»
8сегодня, 03:59
«Зенит» не против участия Жерсона в КЧМ. Клуб ждет прибытия хавбека «Фламенго» после 10-дневного отпуска
2сегодня, 03:29
Черчесов о прощальном матче Акинфеева за сборную: «Хочу быть главным тренером в такой игре, извините за нескромность»
12сегодня, 02:34
Лукашенко предложил поставить памятник Си Цзиньпину у стадиона в Минске: «Благодаря ему китайцы за свой счет построили арену»
18сегодня, 02:22
Роналду приглашали в «Ривер Плейт». Тренер клуба Гальярдо контактировал с Криштиану насчет участия в КЧМ
6сегодня, 01:48
Неймар не тренируется с «Сантосом» из-за коронавируса. Форвард провел 14 матчей после возвращения в клуб в январе
24вчера, 22:04
«Битва районов» в Кабардино-Балкарии: 8х8, два тайма по 15 минут, в финале даже есть ВАР
вчера, 21:30Спецпроект
Ишмуратова о допросе Дасы: «Процесс насаждения русофобии в действии. Европу принудительно заставляют нас ненавидеть»
52вчера, 20:58
Ко всем новостям
Последние новости
Де ла Фуэнте о финале Лиги наций: «Португалия очень мощная команда, в ее идеях есть что-то похожее на наши. Испания постарается удивить»
14 минут назад
Карасев верно удалил Писарского в игре с «Пари НН», считает ЭСК: «Форвард «Сочи» совершил контакт открытой стопой в область голени, угрожая безопасности Эктова»
229 минут назад
Дешам перед Германией: «У Франции меньше времени – придется внести немало изменений. Хорошая возможность дать сыграть ряду футболистов»
1сегодня, 03:46
Олусегун о том, что посоветовал сборной Нигерии: «Попробовать красный суп. В России очень вкусно готовят борщ»
2сегодня, 03:07
«Байер» покупает форварда «Альбасете» Кофане за 5 млн евро. У 18-летнего камерунца 8 голов в 20 играх Сегунды
1сегодня, 02:50
Куртиян о «Зените»: «Больше трех латиноамериканцев – многовато. Многие воспитанники полагают, что лучше оставаться даже в глубокой ротации – контракты-то хорошие»
1сегодня, 02:00
Кейн об 1:0 с Андоррой: «Не лучшая игра Англии, не получилось постоянно атаковать. Извлечем из нее уроки»
сегодня, 01:31
«Краснодар» рассматривает Корякина на подмену Агкацеву. У вратаря «Родины» 12 матчей на ноль в сезоне Первой лиги
3сегодня, 01:19
Кейн с 72 мячами делит 15-е место по голам за сборные. У англичанина 450 голов в карьере
8вчера, 22:06
Клаудио Раньери: «Когда я пришел в «Лестер», его называли «йо-йо-командой», которая все время вылетала и возвращалась. Президент попросил меня лишь о сохранении места в АПЛ»
9вчера, 21:53