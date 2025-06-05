Владислав Радимов: «Пять баллов Левникову за сезон! Если наши арбитры хотят судить нормально, вот вам отличный пример. И тогда вы будете выглядеть гораздо симпатичнее»

Владислав Радимов поставил судье Кириллу Левникову 5 баллов за сезон.

«Пять баллов Левникову за сезон! У меня такое ощущение, что когда Мажич организует собрание судейского корпуса, Левников находится где-то в другом месте – на дискотеке, в другой стране, или с берушами туда приходит. Потому что невозможно, чтобы Левников судил по одним правилам, а большинство судей – по другим.

Это очень здорово, что он никого не слушает. Так что, если наши судьи хотят судить нормально, вот смотрите на Левникова, это вам отличный пример.

И тогда вы будете выглядеть гораздо симпатичнее. Просто должны быть яйца у судьи, и он должен судить то, что видит. Потому что, когда судьи судят только с помощью ВАР, тогда за что вы деньги получаете? Идите в другую профессию!» – сказал бывший полузащитник «Зенита».