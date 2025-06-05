Бистрович о ЦСКА: «Сезон с трофеем не может быть плохим. Могли бороться за золото в РПЛ, если бы осенью играли так же, как весной»

Кристиян Бистрович считает, что ЦСКА мог бороться за чемпионство.

В минувшем сезоне армейцы выиграли FONBET Кубок России и заняли 3-е место в таблице Мир РПЛ .

– Какие эмоции?

– Все прекрасно. Получаем удовольствие от нашей работы за весь сезон.

– Как оцените сезон команды?

– Когда выигрываешь трофей, сезон не может быть плохим. Жалко, что осенью не играли так, как весной. Мы бы могли бороться за золото в чемпионате, если бы играли так же в первой части сезона, – сказал полузащитник ЦСКА .