Бистрович о ЦСКА: «Сезон с трофеем не может быть плохим. Могли бороться за золото в РПЛ, если бы осенью играли так же, как весной»
Кристиян Бистрович считает, что ЦСКА мог бороться за чемпионство.
В минувшем сезоне армейцы выиграли FONBET Кубок России и заняли 3-е место в таблице Мир РПЛ.
– Какие эмоции?
– Все прекрасно. Получаем удовольствие от нашей работы за весь сезон.
– Как оцените сезон команды?
– Когда выигрываешь трофей, сезон не может быть плохим. Жалко, что осенью не играли так, как весной. Мы бы могли бороться за золото в чемпионате, если бы играли так же в первой части сезона, – сказал полузащитник ЦСКА.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости