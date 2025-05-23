«Аль-Хилаль» Малкома контактирует с Осимхеном. Переговоры проходят позитивно (Foot Mercato)
Виктор Осимхен по окончании сезона может перейти в «Аль-Хилаль».
Клуб из Саудовской Аравии, за который выступает экс-вингер «Зенита» Малком, контактирует с форвардом, переговоры проходят позитивно, сообщает Foot Mercato.
Аренда 26-летнего нигерийца в «Галатасарае» рассчитана до конца текущего сезона, при этом летом Осимхен вряд ли вернется в «Наполи» из-за конфликта с клубом.
Ранее стало известно об интересе к нападающему со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».
В 40 матчах сезона во всех турнирах на счету Осимхена 36 голов и 8 ассистов за турецкий клуб.
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Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Foot Mercato
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