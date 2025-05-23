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  • «Аль-Хилаль» Малкома контактирует с Осимхеном. Переговоры проходят позитивно (Foot Mercato)
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«Аль-Хилаль» Малкома контактирует с Осимхеном. Переговоры проходят позитивно (Foot Mercato)

Виктор Осимхен по окончании сезона может перейти в «Аль-Хилаль».

Клуб из Саудовской Аравии, за который выступает экс-вингер «Зенита» Малком, контактирует с форвардом, переговоры проходят позитивно, сообщает Foot Mercato.

Аренда 26-летнего нигерийца в «Галатасарае» рассчитана до конца текущего сезона, при этом летом Осимхен вряд ли вернется в «Наполи» из-за конфликта с клубом.

Ранее стало известно об интересе к нападающему со стороны «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».

В 40 матчах сезона во всех турнирах на счету Осимхена 36 голов и 8 ассистов за турецкий клуб.

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КраснодарКраснодар
ЗенитЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Foot Mercato
logoВиктор Осимхен
logoНаполи
возможные трансферы
logoГалатасарай
logoсерия А Италия
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Хилаль
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