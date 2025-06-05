Пеп Гвардиола: «Я не могу все время побеждать в ЛЧ. Джордан выиграл НБА 6 раз за 15 лет, Тайгер Вудс проиграл больше турниров, чем выиграл»

Пеп Гвардиола считает, что неправильно всегда ожидать от него побед.

«Я выиграл 12 национальных чемпионатов за 16 лет. Я бы сказал, это неплохо. Но вы не можете выигрывать все время. Я не могу постоянно выигрывать Лигу чемпионов.

Майкл Джордан , лучший спортсмен, которого я когда-либо видел в своей жизни, выиграл шесть чемпионатов НБА за 15 лет.

Тайгер Вудс , невероятный игрок в гольф, Джек Никлаус – я не знаю, сколько у них побед. Но они проиграли больше мейджоров, чем выиграли. Такое случается», – отметил главный тренер «Манчестер Сити ».

Гвардиола не чувствует себя особенным: «Особенные – врачи, спасающие жизни, те, кто изобрел пеницилин. Я гений? Бросьте. Я хорош, но другие тренеры могли бы добиться того же, возможно»

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