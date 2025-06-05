Гвардиола о стрессе: «Он есть всегда – тебя судят каждый божий день. Но никто не приставлял пистолет к моей голове, я сам выбрал эту работу»
Пеп Гвардиола высказался о стрессе, который испытывают тренеры.
«Стресс всегда присутствует, потому что тебя судят каждый божий день, но ситуация такова, какова она есть. Никто не приставлял пистолет к моей голове, заставляя меня выбирать эту работу. Я сам ее выбрал...
В футболе нет профессионала, который постоянно выигрывал бы, потому что это просто невозможно. Поэтому то, что произошло в прошлом сезоне... Нужно принять это, совершенствоваться, учиться, и это послужит хорошим уроком на будущее», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Гвардиола не чувствует себя особенным: «Особенные – врачи, спасающие жизни, те, кто изобрел пеницилин. Я гений? Бросьте. Я хорош, но другие тренеры могли бы добиться того же, возможно»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Reuters
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