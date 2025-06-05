Пеп Гвардиола: «Я хочу страдать, плохо спать, когда не выигрываю матчи. Я злюсь, еда становится хуже на вкус. Мне нужно чувствовать гнев. Если этого не будет, какой смысл?»

Пеп Гвардиола заявил, что хочет страдать, когда проигрывает.

Главный тренер «Манчестер Сити » назвал сезон-2024/25, в котором его команда не выиграла ни одного трофея, «сезоном роста и размышлений» и предположил, что это, возможно, большее достижение, чем победа в чемпионате год назад.

«Я хочу страдать, когда не выигрываю матчи. Я хочу чувствовать себя плохо. Я хочу плохо спать. Я хочу, чтобы, когда ситуация ухудшается, это отражалось на мне... Я хочу этого!

Я злюсь, моя еда становится хуже на вкус... Мне не нужно много есть, потому что мне нужно чувствовать [гнев]. Потому что, если этого не будет, какой в этом смысл?

Победа или поражение... Мы здесь, в этом мире, для того, чтобы испытывать разные переживания, разные настроения», – сказал Гвардиола .