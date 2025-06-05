Пономарев о сборной Нигерии: «Не сказал бы, что она прямо очень сильная. Штуки три мы забьем, и на этом все закончится»
Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча сборных России и Нигерии.
Команды встретятся в Москве 6 июня. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
«Сборная Нигерии сильнее многих соперников, которые у нас были в последнее время, но не сказал бы, что она прямо очень сильная.
Я, конечно же, за то, чтобы наши соперники были более крепкие, для нас это очень полезно. И тем не менее, мне кажется, что в ворота сборной Нигерии штуки три мы забьем, и на этом все закончится. С удовольствием посмотрю, как будут играть», – сказал бывший защитник ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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