Пономарев о сборной Нигерии: «Не сказал бы, что она прямо очень сильная. Штуки три мы забьем, и на этом все закончится»

Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча сборных России и Нигерии.

Команды встретятся в Москве 6 июня. Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

«Сборная Нигерии сильнее многих соперников, которые у нас были в последнее время, но не сказал бы, что она прямо очень сильная.

Я, конечно же, за то, чтобы наши соперники были более крепкие, для нас это очень полезно. И тем не менее, мне кажется, что в ворота сборной Нигерии штуки три мы забьем, и на этом все закончится. С удовольствием посмотрю, как будут играть», – сказал бывший защитник ЦСКА.