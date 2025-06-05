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«Аль-Наср» готов предложить «Ливерпулю» 85 млн евро за Диаса. «Барселона» вышла из борьбы за вингера

«Аль-Наср» все еще хочет подписать Луиса Диаса.

Ранее стало известно, что «Барселона» связалась с «Ливерпулем», чтобы обсудить трансфер колумбийского вингера, но англичане ответили, что он не продается. 

По информации журналиста Бена Джейкобса, каталонцы вышли из борьбы за игрока. Они не чувствуют, что могут переубедить «Ливерпуль» или сделать достаточно крупное предложение, чтобы изменить позицию английского клуба.

«Аль-Наср» по-прежнему хочет попытаться подписать игрока. Клуб из Эр-Рияда хочет получить согласие игрока на переход, а затем сделать предложение «Ливерпулю» – саудовцы готовы заплатить около 85 миллионов евро. Пока никаких переговоров между клубами не было.

Отмечается, что «красные» согласятся отпустить Диаса только в том случае, если получат «огромное» предложение, которое позволит заменить его другим качественным игроком.

В минувшем сезоне АПЛ Луис провел 36 матчей, отличившись 13 голами и 5 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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