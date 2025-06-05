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  • «Кержаков – легенда всего российского футбола, Аршавин – один из тех, ради кого смотрят футбол. Халк – это нереальная сила, Данни – ум, бриллиант». Джорджевич об экс-игроках «Зенита»
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«Кержаков – легенда всего российского футбола, Аршавин – один из тех, ради кого смотрят футбол. Халк – это нереальная сила, Данни – ум, бриллиант». Джорджевич об экс-игроках «Зенита»

Лука Джорджевич ответил на вопрос о лучших игроках в истории «Зенита».

– Во время матча легенд я спрашивал у многих игроков, кого они считают лучшими футболистами за всю историю «Зенита». Из россиян в основном называли Андрея Аршавина и Александра Кержакова, а из легионеров – Халка и Мигеля Данни. Расскажи, почему они такие крутые? Ты ведь успел поиграть и потренироваться со всеми.

– Давай по порядку. Кержаков – это человек, который забил больше двух сотен голов, однозначно легенда всего российского футбола. Даже в матче легенд он показал, насколько физически хорошо выглядит. Видел его эмоции? Я не уверен, что он испытывал их когда-нибудь в таком количестве в футболке другой команды. Для него «Зенит» – что-то особенное. Честно признаюсь, я кайфанул от его игры, несмотря на его возраст.

– А что скажешь про Аршавина и остальных?

– Андрей Сергеевич – один из тех, ради кого люди смотрят футбол. Он может делать на поле практически все, что и показывал в своей карьере. Халк – это нереальная, огромная сила. Данни – ум, бриллиант. С ним было прекрасно тренироваться и играть. Мигель – идеальный партнер для любого форварда. Особенно для того, кто всегда ищет пространство за спинами защитников. Ты только начинаешь бежать, а он уже дает пас четко в твою ногу. И самое важное – соблюдает идеальный тайминг. Большинство ребят запаздывают на долю секунды и не успевают реагировать, а ты залезаешь в офсайд... Но у него талант от природы, – сказал экс-игрок «Зенита».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Кержаков
logoАндрей Аршавин
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