Экс-тренер «Лацио» Барони возглавил «Торино». Контракт – на 2 года

«Торино» объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Марко Барони . Стороны подписали контракт на два года. 61-летний специалист сменил на этом посту Паоло Ваноли, который был уволен сегодня.

С лета 2024 года Барони возглавлял «Лацио». Он покинул римский клуб 2 июня.

По итогам сезона-2024/25 «Торино » занял 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка.