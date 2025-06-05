Экс-тренер «Лацио» Барони возглавил «Торино». Контракт – на 2 года
«Торино» объявил о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Марко Барони. Стороны подписали контракт на два года. 61-летний специалист сменил на этом посту Паоло Ваноли, который был уволен сегодня.
С лета 2024 года Барони возглавлял «Лацио». Он покинул римский клуб 2 июня.
По итогам сезона-2024/25 «Торино» занял 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Торино»
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