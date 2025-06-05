Ваноли уволен из «Торино». Клуб занял 11-е место в Серии А с экс-тренером «Спартака»
Паоло Ваноли уволен из «Торино».
Туринский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 52-летним специалистом. Ваноли возглавлял команду с июня 2024 года.
По итогам сезона-2024/25 команда под руководством бывшего тренера «Спартака» заняла 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Торино»
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