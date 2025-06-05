Ваноли уволен из «Торино». Клуб занял 11-е место в Серии А с экс-тренером «Спартака»

Паоло Ваноли уволен из «Торино».

Туринский клуб объявил о прекращении сотрудничества с 52-летним специалистом. Ваноли возглавлял команду с июня 2024 года.

По итогам сезона-2024/25 команда под руководством бывшего тренера «Спартака» заняла 11-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 44 очка.