Любовница назвала Пайета «больным чудовищем» и рассказала, что он «наказывал» ее в сексуальной форме: «Я боялась за свою жизнь. Хочу помочь женщинам, позволяющим партнерам издеваться над ними»

Любовница Димитри Пайета рассказала, как он издевался над ней.

28-летняя Ларисса Феррари ранее подала в полицию заявление , в котором утверждала, что стала жертвой физической и психологической агрессии со стороны 38-летнего французского футболиста «Васко да Гама ». В заявлении утверждалось, что Пайет заставлял ее пить «биологические жидкости» и «контактировать с грязью». Девушка называет себя бывшей любовницей футболиста.

На прошлой неделе полиция Рио-де-Жанейро, где сейчас играет Пайет, подтвердила, что начала расследование в отношении него.

Феррари прокомментировала ситуацию: «Он больное чудовище. Я боялась за свою жизнь, и мне до сих пор страшно. Я хочу не только добиться справедливости, но и помочь другим женщинам, которые слепо позволяют своим партнерам издеваться над ними».

Она рассказала, что познакомилась с французом в Instagram в августе прошлого года. Игрок использовал учетную запись с выдуманными данными. Затем общение перешло в WhatsApp.

Девушка прилетела из штата Парана и приехала в отель к Пайету в Рио, где команда остановилась перед очередной игрой.

«Он был милым и романтичным. Это было очень насыщенное свидание, а на следующий день я пошла посмотреть, как он играет. Он был очень внимателен, много обнимался и целовался. Мне показалось, что он очень милый человек.

Я открылась ему. Я рассказала, что у меня только что закончились отношения и что я в хрупком психологическом состоянии, и он меня очень поддержал. Было ощущение, что он стал моим убежищем», – сказала Феррари.

Однако уже в октябре Пайет стал просить о «странных вещах».

«Мы устроили фальшивую свадьбу. Он сказал, что это официальное начало наших настоящих отношений. Он никогда не упоминал о своей жене, а я не любила спрашивать его о ней. Он попросил меня купить обручальное кольцо и сказал, что никогда меня не бросит», – отметила Ларисса.

По словам девушки, она перестала ходить на свидания с другими мужчинами, они вели себя как «нормальная пара». Но в начале декабря приятель Ларисы опубликовал в социальных сетях снимок двух билетов на матч, которые им подарил Пайет.

Феррари утверждает, что Пайет разозлился и накричал на нее: «Это был первый раз, когда я увидела его с такой стороны. Он сказал, что он единственный человек, которому я могу доверять. Затем он сказал мне, что собирается наказать меня и уедет во Францию на 30 дней к своей семье. Он сказал мне, что после его возвращения меня ждет наказание в сексуальной форме».

Когда Пайет вернулся в Рио в январе, Ларисса отправилась к нему. Она утверждает, что он пинал ее и избивал, а затем занялся с ней жестким сексом.

Девушка показала The Sun фотографии синяков. Она также передала их в полицию.

«Через несколько секунд после того, как я пришла к нему, он сказал: «Теперь начнется твое наказание».

Я чувствовала, что заслужила его, поскольку он манипулировал мной, заставляя поверить, что я должна быть наказана, чтобы наши отношения продолжались. Я была уязвима и не хотела, чтобы он меня бросил.

Я понимала, что он причиняет мне боль, но не могла остановить его, так как считала, что это условие для того, чтобы мы оставались вместе.

На следующий день, по словам Феррари, экс-полузащитник «Вест Хэма » и сборной Франции «вознаградил» ее и прислал водителя, чтобы она посмотрела его игру из VIP-ложи.