Иванов о ЦСКА: «Точно поборется за золото, если найдет форварда, способного наколотить минимум 12 мячей за сезон»

Олег Иванов высказался о шансах ЦСКА на чемпионство и о прогрессе в минувшем сезоне.

В сезоне-2024/25 армейцы заняли в РПЛ 3-е место и выиграли Фонбет Кубок России.

«Дело не только в ромбе, о котором все говорят. Хотя мне эта схема импонирует. Но главное – сейчас в ЦСКА каждый четко знает, что надо делать на поле. Куда бежать, кого страховать. Например, Кисляк при обороне сразу садится низко. Пьянич, играющий на позиции «десятки», смещается то вправо, то влево, создавая сдвоенный фланг. Вытягивает футболистов на себя и разрезающими передачами ищет свободные зоны.

Правда, в атаке у ЦСКА все не так радужно, как в защите. Да, Гуарирапа с Койта наконец-то раззабивались. А вот у Мусаева , наоборот, сбился прицел. Лишь один гол весной! У загадочного Алеррандро , купленного в зимнее окно, вообще ноль...

Если команда ставит серьезные задачи, нужен форвард, который способен наколотить минимум 12 мячей за сезон. Осталось найти такого — и тогда ЦСКА точно будет бороться за золото», — написал хавбек «Рубина» в колонке для «Спорт-Экспресса».