Брейдо об уходе Гуарирапы и Гайича из ЦСКА: «Информация неверна. Ведем переговоры и сообщим, к чему пришли стороны»

ЦСКА опроверг новости про Сауля Гуарирапу и Милана Гайича.

Ранее сообщалось, что 22-летний нападающий не останется в ЦСКА из-за невыполнения условий для выкупа у «Сочи », а 29-летний защитник покинет московский клуб бесплатно, так как стороны не договорились о продлении контракта.

«С Миланом, как и по Саулю, клуб ведет переговоры. Появившаяся информация неверна.

Как переговоры пройдут, клуб сразу сообщит, к чему пришли стороны», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.