Брейдо об уходе Гуарирапы и Гайича из ЦСКА: «Информация неверна. Ведем переговоры и сообщим, к чему пришли стороны»
ЦСКА опроверг новости про Сауля Гуарирапу и Милана Гайича.
Ранее сообщалось, что 22-летний нападающий не останется в ЦСКА из-за невыполнения условий для выкупа у «Сочи», а 29-летний защитник покинет московский клуб бесплатно, так как стороны не договорились о продлении контракта.
«С Миланом, как и по Саулю, клуб ведет переговоры. Появившаяся информация неверна.
Как переговоры пройдут, клуб сразу сообщит, к чему пришли стороны», – написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
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