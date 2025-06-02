Мурад Мусаев: «Сложный год для людей, не любящих «Краснодар». Они думали, что в конце мы посыпемся – нам нужно было проявить характер»

Мурад Мусаев заявил, что раньше «Краснодару» не хватало правильной психологии.

– «Краснодар» считался командой, которая проваливается в решающий момент. Так многие думали и перед финальной частью этого сезона.

– Факт – мы же не были чемпионами. У нас были возможности для последнего шага, но мы его не делали. Это касается не только прошлого сезона, можно было бороться за золото и раньше.

Например, в апреле мы приехали к «Ростову» (1:0) без Тормены , Сперцяна и Виктора Са . Было плохое поле – хотелось поиграть в футбол, но на это не было шансов.

И мы, и «Ростов» бились весь матч: было много длинных передач, подборов и навесов. Команда была к этому готова – и победила. Раньше «Краснодару » было очень сложно забрать три очка в таких условиях.

– Можно ли это назвать предательством своих принципов?

– Нет. Мы не отказываемся от них, это клубная идеология. Но ты не можешь весь сезон провести ярко, будут матчи, где нужно будет проявлять характер.

Вопросы о стиле появились на последних пресс-конференциях. Есть люди, которые не любят «Краснодар», и для них это был очень сложный год. «Краснодар» идет на первом месте, выдал 11 побед подряд. Эти люди думали, что мы посыпемся в конце сезона, а мы не посыпались. Из-за этого начались вопросы про игру.

Где-то получился красивый футбол, где-то победы добивались именно за счет характера. Одно без другого невозможно.

– Раньше вы этого не понимали?

– Понимал, но реализации в том виде, в котором она получилась в этом сезоне, не было.

– Это самая сильная версия «Краснодара» с точки зрения ментальности?

– Однозначно. Допустим, в «Краснодаре» никогда не было фланговых нападающих, которые столько бы помогали сзади. Эти ребята ставят на первое место интересы команды, а не свое эго, – сказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев в интервью Спортсу”.

Интервью Мурада Мусаева: как «Краснодар» стал чемпионом