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Мусаев, Николич, Рахимов, Тедеев, Биджиев – претенденты на приз лучшему тренеру премии Winline Герои РПЛ. Семак, Станкович, Карпин, Галактионов и Личка не вошли в шорт-лист

Стали известны претенденты на приз лучшему тренеру по итогу сезона РПЛ.

В шор-лист номинации «Лучший тренер» премии Winline Герои РПЛ попали пять тренеров: Марко Николич (ЦСКА), Мурад Мусаев («Краснодар»), Заур Тедеев («Акрон»), Рашид Рахимов («Рубин»), Хасанби Биджиев («Динамо» Махачкала).

В список не попали входившие в лонг-лист Сергей Семак («Зенит»), Деян Станкович («Спартак»), Валерий Карпин (возглавлял «Ростов»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Марцел Личка (возглавлял «Динамо» Москва).

Три финалиста премии будут определены голосованием болельщиков, которое стартует 2 июня.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РПЛ
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