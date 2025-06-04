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  • Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)
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Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)

Ливай Гарсия – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt.

Форвард «Спартака», купленный за 20 млн евро у АЕК прошлой зимой, потерял в стоимости 3 млн евро, согласно обновленным данным сайта. Сейчас Ливай оценивается в 12 млн евро. 

Следом за Гарсией идут Вендел («Зенит», рыночная стоимость – 18 млн евро), Джон КордобаКраснодар», 12 млн евро), Вильмар Барриос («Зенит», 8 млн евро) и Наир ТикнизянЛокомотив», 4 млн евро), подешевевшие на 2 млн евро. 

Цена Родриго Вильягры из ЦСКА снизилась на 1,5 млн – до 4 млн евро. 

На 1 млн евро подешевели Максим Глушенков («Зенит», 14 млн евро), Матео Кассьерра («Зенит», 10 млн евро), Дуглас Сантос («Зенит», 9 млн евро), Страхиня Эракович («Зенит», 9 млн евро), Луис Чавес («Динамо», 8 млн евро), Пабло Солари («Спартак», 7 млн евро), Жерзино Ньямси («Локомотив», 5 млн евро), Артем Карпукас («Локомотив», 5 млн евро), РоналдоРостов», 4 млн евро), Муми НгамалеДинамо», 4 млн евро), Вячеслав КараваевЗенит», 3,5 млн евро), Сергей Волков («Зенит», 3 млн евро), Хесус Медина («Спартак», 3 млн евро) и Илья ЛантратовЛокомотив», 2,5 млн евро). 

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НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
logoСпартак
logoКраснодар
logoВендел
logoВильмар Барриос
logoДжон Кордоба
logoЦСКА
logoМаксим Глушенков
logoМатео Кассьерра
logoНаир Тикнизян
logoДуглас Сантос
logoСтрахиня Эракович
logoЛуис Чавес
logoПабло Солари
logoЖерзино Ньямси
logoДинамо Москва
logoРостов
logoАртем Карпукас
logoМуми Нгамале
logoЗенит
logoХесус Медина
logoВячеслав Караваев
logoСергей Волков
logoЛокомотив
logoИлья Лантратов
logoпремьер-лига Россия
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logoРоналдо дос Сантос
Transfermarkt (Трансфермаркт)
logoРодриго Вильягра
logoЛивай Гарсия
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