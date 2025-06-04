Ливай из «Спартака» – самый подешевевший игрок РПЛ, цена упала на 3 млн евро. Вендел, Кордоба, Барриос и Тикнизян потеряли по 2 млн (Transfermarkt)

Ливай Гарсия – самый подешевевший игрок РПЛ по версии Transfermarkt.

Форвард «Спартака », купленный за 20 млн евро у АЕК прошлой зимой, потерял в стоимости 3 млн евро, согласно обновленным данным сайта. Сейчас Ливай оценивается в 12 млн евро.

Следом за Гарсией идут Вендел («Зенит», рыночная стоимость – 18 млн евро), Джон Кордоба («Краснодар », 12 млн евро), Вильмар Барриос («Зенит», 8 млн евро) и Наир Тикнизян («Локомотив », 4 млн евро), подешевевшие на 2 млн евро.

Цена Родриго Вильягры из ЦСКА снизилась на 1,5 млн – до 4 млн евро.

На 1 млн евро подешевели Максим Глушенков («Зенит», 14 млн евро), Матео Кассьерра («Зенит», 10 млн евро), Дуглас Сантос («Зенит», 9 млн евро), Страхиня Эракович («Зенит», 9 млн евро), Луис Чавес («Динамо», 8 млн евро), Пабло Солари («Спартак», 7 млн евро), Жерзино Ньямси («Локомотив», 5 млн евро), Артем Карпукас («Локомотив», 5 млн евро), Роналдо («Ростов », 4 млн евро), Муми Нгамале («Динамо », 4 млн евро), Вячеслав Караваев («Зенит », 3,5 млн евро), Сергей Волков («Зенит», 3 млн евро), Хесус Медина («Спартак», 3 млн евро) и Илья Лантратов («Локомотив », 2,5 млн евро).