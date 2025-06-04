Иванов о разочаровании сезона: «Спартак» во 2-й половине чемпионата. В первой они были в огне и превратились в реального претендента на золото»
Олег Иванов назвал игру «Спартака» весной главным разочарованием сезона.
«Разочарование сезона? «Спартак». Сразу оговорюсь – речь исключительно о второй половине чемпионата.
В первой, с середины осени, красно-белые были в огне. Показывали шикарный футбол, одержали шесть побед подряд с общим счетом 19:2 и превратились в реального претендента на золото», – написал хавбек «Рубина» в колонке для «Спорт-Экспресса».
По итогам сезона «Спартак» занял 4-е место в Мир РПЛ.
Олег Иванов о гонке в РПЛ: «Зенит» упрекнуть не в чем – набрал на 9 очков больше, чем год назад. Но «Краснодар» вцепился в шанс зубами — и никому не отдал»
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости