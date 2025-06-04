Агент Сафонов о Карпине: «В «Динамо» иностранцы, такой тренер наведет порядок. Личка – суперчеловек, но игроков немножко распустил»
Алексей Сафонов поддержал возможное назначение Валерия Карпина в «Динамо».
«Карпин знает всех игроков «Динамо», которые выступают за сборную, для клуба это плюс. А потом, когда нас допустят до международных турниров? Тренер должен постоянно работать, так что и для Карпина это плюс.
Мое мнение, что такой тренер, как Карпин, нужен, потому что в «Динамо» иностранцы. Да, Личка – супертренер, суперчеловек, но, мне кажется, немножко распустил игроков. Такое впечатление, что команда для них существует, а не они для команды. Поэтому Карпин наведет порядок, и все будет нормально», – сказал футбольный агент.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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