Дешам о Дуэ и Ямале: «Ламин очень молод, сложно сравнивать. Дезире стал центром внимания в финале ЛЧ – это его заслуга»
Дидье Дешам сравнил Дезире Дуэ с Ламином Ямалем.
Завтра сборная Франции сыграет с Испанией в полуфинале Лиги наций.
«Сложно сравнивать. Ямаль в «Барсе» – он очень молод, моложе Дезире. Дезире очень хорошо завершил сезон, оставив свой след в Лиге чемпионов.
Я хорошо знаю Дезире. У него есть голова на плечах. Это его заслуга, что он достиг этой точки.
Мы хотим пережить больше таких моментов. В сборную Испании также приезжает много молодых игроков.
Дезире стал центром внимания в финале Лиги чемпионов», – сказал главный тренер сборной Франции на предматчевой пресс-конференции.
Дешам о Дуэ в финале ЛЧ: «Он был лицом «ПСЖ». Учитывая возраст и недостаток опыта, нелегко играть настолько хорошо»
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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