Дешам о Дуэ и Ямале: «Ламин очень молод, сложно сравнивать. Дезире стал центром внимания в финале ЛЧ – это его заслуга»

Дидье Дешам сравнил Дезире Дуэ с Ламином Ямалем.

Завтра сборная Франции сыграет с Испанией в полуфинале Лиги наций.

«Сложно сравнивать. Ямаль в «Барсе» – он очень молод, моложе Дезире. Дезире очень хорошо завершил сезон, оставив свой след в Лиге чемпионов.

Я хорошо знаю Дезире. У него есть голова на плечах. Это его заслуга, что он достиг этой точки.

Мы хотим пережить больше таких моментов. В сборную Испании также приезжает много молодых игроков.

Дезире стал центром внимания в финале Лиги чемпионов», – сказал главный тренер сборной Франции на предматчевой пресс-конференции.

Дешам о Дуэ в финале ЛЧ: «Он был лицом «ПСЖ». Учитывая возраст и недостаток опыта, нелегко играть настолько хорошо»