Данни считает, что Роналду сможет забить 1000 голов: «Криштиану – лучший в мире, много забивает. Он хочет играть еще много лет – это здорово»
Данни считает Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.
За карьеру в сборной Португалии и клубах Роналду забил 936 голов. Действующий контракт 40‑летнего футболиста с «Аль‑Насром» действует до конца июня.
– Сколько еще Криштиану Роналду будет играть за сборную Португалии?
– Он хочет играть еще много лет. И это здорово. Криштиану – лучший футболист в мире, много забивает.
– Сможет забить 1000 голов за карьеру?
– Ему это по силам, – сказал бывший игрок «Зенита» и сборной Португалии Данни.
Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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