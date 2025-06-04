Данни считает Криштиану Роналду лучшим футболистом мира.

За карьеру в сборной Португалии и клубах Роналду забил 936 голов. Действующий контракт 40‑летнего футболиста с «Аль‑Насром» действует до конца июня.

– Сколько еще Криштиану Роналду будет играть за сборную Португалии?

– Он хочет играть еще много лет. И это здорово. Криштиану – лучший футболист в мире, много забивает.

– Сможет забить 1000 голов за карьеру?

– Ему это по силам, – сказал бывший игрок «Зенита » и сборной Португалии Данни .

Нагельсманн о Роналду: «Все еще очень опасен, несмотря на возраст, силен у ворот и в воздухе. Германии нужно быть начеку»