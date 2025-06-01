«ПСЖ» несколько недель ведет переговоры по Мастантуоно, который интересен «Реалу». Будущее хавбека «Ривера» пока не определено

«ПСЖ» работает над трансфером Франко Мастантуоно.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры парижан о трансфере 17-летнего полузащитника «Ривер Плейт » продолжаются уже несколько недель. На данный момент «ПСЖ » пока не удалось достичь договоренности.

Ранее сообщалось , что с агентами Мастантуоно связывался «Реал». Аргентинец также интересен «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Милану».