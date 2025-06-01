«ПСЖ» несколько недель ведет переговоры по Мастантуоно, который интересен «Реалу». Будущее хавбека «Ривера» пока не определено
«ПСЖ» работает над трансфером Франко Мастантуоно.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры парижан о трансфере 17-летнего полузащитника «Ривер Плейт» продолжаются уже несколько недель. На данный момент «ПСЖ» пока не удалось достичь договоренности.
Ранее сообщалось, что с агентами Мастантуоно связывался «Реал». Аргентинец также интересен «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Милану».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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