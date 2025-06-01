«ПСЖ» опережает «Реал» в борьбе за Мастантуоно. Луис Энрике уже несколько раз общался с 17-летним вингером «Ривера»
«Реал» утратил лидирующую позицию в борьбе за 17-летнего атакующего полузащитника «Ривер Плейт», сообщает As.
Теперь «ПСЖ» благодаря работе советника по спортивным вопросам Луиша Кампуша и настойчивости главного тренера парижан Луиса Энрике, который несколько раз лично общался с талантливым игроком, стал фаворитом на подписание Мастантуоно.
Франко всегда хотел перейти в «Реал», но директору «сливочных» Сантьяго Солари не удалось убедить руководство своего клуба в необходимости выплатить 45 миллионов евро отступных за футболиста. Аргентинец все еще ждет сигналов из Испании, но «ПСЖ» уже удалось сломить изначальное нежелание футболиста переезжать во Францию.
Если «Реал» не будет действовать быстро, он потеряет возможно подписать Мастантуоно. За правым вингером уже некоторое время внимательно следят топ-клубы Англии, Италии и Германии, но «ПСЖ» опережает конкурентов. «Атлетико», который проявлял интерес к игроку, отказался от идеи его приобретения.
За «Ривер Плейт» Мастантуоно забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 61 матче. Его подробная статистика – здесь.