«ПСЖ» опережает «Реал» в борьбе за Мастантуоно. Луис Энрике уже несколько раз общался с 17-летним вингером «Ривера»

Франко Мастантуоно стал ближе к переходу в «ПСЖ», чем в «Реал».

«Реал» утратил лидирующую позицию в борьбе за 17-летнего атакующего полузащитника «Ривер Плейт», сообщает As.

Теперь «ПСЖ» благодаря работе советника по спортивным вопросам Луиша Кампуша и настойчивости главного тренера парижан Луиса Энрике , который несколько раз лично общался с талантливым игроком, стал фаворитом на подписание Мастантуоно.

Франко всегда хотел перейти в «Реал», но директору «сливочных» Сантьяго Солари не удалось убедить руководство своего клуба в необходимости выплатить 45 миллионов евро отступных за футболиста. Аргентинец все еще ждет сигналов из Испании , но «ПСЖ» уже удалось сломить изначальное нежелание футболиста переезжать во Францию.

Если «Реал » не будет действовать быстро, он потеряет возможно подписать Мастантуоно. За правым вингером уже некоторое время внимательно следят топ-клубы Англии, Италии и Германии, но «ПСЖ » опережает конкурентов. «Атлетико », который проявлял интерес к игроку, отказался от идеи его приобретения.

За «Ривер Плейт » Мастантуоно забил 10 голов и сделал 7 ассистов в 61 матче. Его подробная статистика – здесь .