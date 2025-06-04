Батон Забергя может перейти в «Рубин». У 24-летнего косовара 12+9 за 34 игры в чемпионате Албании

Батон Забергя может перейти в «Рубин».

По информации Sport24, 24-летний форвард албанского «Динамо Сити » близок к трансферу в казанский клуб.

В минувшем сезоне Забергя провел в чемпионате Албании 34 матча, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Нападающий играл за молодежную сборную Косово и может дебютировать в составе взрослой национальной команды в игре против Армении (6 июня).

«Рубин» продлил контракт с 38-летним Ивановым на год