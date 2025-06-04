Батон Забергя может перейти в «Рубин». У 24-летнего косовара 12+9 за 34 игры в чемпионате Албании
Батон Забергя может перейти в «Рубин».
По информации Sport24, 24-летний форвард албанского «Динамо Сити» близок к трансферу в казанский клуб.
В минувшем сезоне Забергя провел в чемпионате Албании 34 матча, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.
Нападающий играл за молодежную сборную Косово и может дебютировать в составе взрослой национальной команды в игре против Армении (6 июня).
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
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