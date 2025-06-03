«Дзюба добавил «Акрону» медийности, а раньше команду никто не знал. В игровом плане – это лидер. Должно быть повышение зарплаты». Сенников о новом контракте Артема

Дмитрий Сенников высказался о новом контракте Артема Дзюбы с «Акроном».

36-летний форвард продлил контракт с клубом из Тольятти на один год. В минувшем сезоне Мир РПЛ он провел за команду 22 матча, в которых забил 9 мячей и сделал 5 голевых передач.

«У Дзюбы был хороший год, очевидно, что надо было продлевать. С приходом Артема к «Акрону » было совсем другое внимание, он добавил много медийности, а раньше команду никто не знал. В игровом плане – это лидер. Только благодаря Дзюбе команда заработала много очков. Должно быть повышение зарплаты.

Клубы, которые борются за чемпионство, уже вряд ли взяли бы Дзюбу. Из середняков могли быть «Рубин » или «Ростов», но там достаточно нападающих такого плана. Возможно, могли бы быть предложения от клубов, которые будут бороться за выживание. Поэтому Дзюбе не было смысла менять команду.

Не должно быть никаких скандалов на второй год в клубе. Могут быть только со здоровьем проблемы. Понятно, что Дзюба всегда может сказать что-то колкое, но своей игрой и голами он все доказывает. «Акрон» занял максимально возможное место, выше он просто быть не мог», – сказал бывший игрок сборной России.

Зарплата Дзюбы в «Акроне» – 3 млн рублей в месяц, было 2,6 млн по прошлому контракту. 500 тысяч форвард получит за каждый выход на поле и по 1 млн за голевое действие (Иван Карпов)