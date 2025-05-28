«Рубин» продлил контракт с 38-летним Ивановым на год

«Рубин» продлил контракт с Олегом Ивановым.

Новое соглашение с 38-летним полузащитником рассчитано до лета 2026 года.

Футболист выступает за казанский клуб с 2022 года.

В сезоне-2024/25 Иванов провел 28 матчей в Мир РПЛ , отметившись двумя голевыми передачами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .