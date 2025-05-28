«Рубин» продлил контракт с 38-летним Ивановым на год
«Рубин» продлил контракт с Олегом Ивановым.
Новое соглашение с 38-летним полузащитником рассчитано до лета 2026 года.
Футболист выступает за казанский клуб с 2022 года.
В сезоне-2024/25 Иванов провел 28 матчей в Мир РПЛ, отметившись двумя голевыми передачами. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Рубина»
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