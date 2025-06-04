Ташуев об Акинфееве: «В серии пенальти мяч после штанги мог попасть в ворота, но вылетел в поле. Назвал бы это Акинфеево притяжение»

Сергей Ташуев отметил надежность вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.

Голкипер отразил удар Алексея Сутормина в послематчевой серии 11-метровых в суперфинале Фонбет Кубка России с «Ростовом» в (0:0, 4:3 по пен.).

«Есть земное притяжение, а я бы назвал это Акинфеево притяжение. На самом деле он притягивает к себе. Даже в серии пенальти мяч после попадания в штангу мог попасть в ворота, но вылетел в поле.

Акинфеев — фундаментальная легенда для российской вратарской школы», — сказал бывший тренер «Ахмата».